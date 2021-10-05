ЄС вилучив Сейшели та ще дві країни з чорного списку податкових гаваней

Європейський Союз вилучив Ангілью, Домініку та Сейшельські острови зі свого чорного списку податкових гаваней у вівторок на тлі критики у зв’язку з появою розслідування Pandora Papers.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Ангілья, Домініка та Сейшельські острови були включені до списку, оскільки вони не відповідали критеріям прозорості оподаткування.

Міністри фінансів ЄС на зустрічі в Люксембурзі схвалили рішення про їх перенесення до "сірого списку" після того, як вони погодилися переглянути свої податкові системи.

Чорний список ЄС був створений у 2017 році для боротьби з масовим ухиленням від сплати податків і регулярно оновлюється.

Дев'ять "юрисдикцій" залишаються в списку "некооперативних": Американське Самоа, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату.

Ангілья, Домініка та Сейшельські острови зараз перераховані як місця, які ще не відповідають усім міжнародним податковим стандартам, але дотримуються принципів належного податкового управління. До цього "сірого списку" також додали Коста-Ріку, Гонконг, Малайзію, Північну Македонію, Катар та Уругвай. Австралія, Есватіні та Мальдіви були вилучені з нього після реформування своєї податкової системи.

Pandora Papers містять дані про нібито причетність ряду світових лідерів до офшорних схем. У розслідуванні фігурують понад 35 чинних та колишніх політиків, а також 400 чиновників з близько 100 країн. У розслідуванні США названі найбільшим податковим притулком.

Єврокомісія після оприлюднення розслідування заявила про підтримку більшої прозорості питань оподаткування та міжнародну боротьбу з ухилянням від податків.