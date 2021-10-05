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ЕС исключил Сейшелы и еще две страны из черного списка налоговых гаваней

Вторник, 5 октября 2021, 14:37

Европейский Союз изъял Ангилью, Доминику и Сейшельские острова из своего черного списка налоговых гаваней во вторник на фоне критики в связи с появлением расследования Pandora Papers.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Ангилья, Доминика и Сейшельские острова были включены в список, поскольку они не соответствовали критериям прозрачности налогообложения.

Министры финансов ЕС на встрече в Люксембурге одобрили решение об их переносе в "серый список" после того, как они согласились пересмотреть свои налоговые системы.

Черный список ЕС был создан в 2017 году для борьбы с массовым уклонением от уплаты налогов и регулярно обновляется.

Девять "юрисдикций" остаются в списке "некооперативных": Американское Самоа, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Ангилья, Доминика и Сейшельские острова сейчас перечислены как места, которые еще не отвечают всем международным налоговым стандартам, но придерживаются принципов надлежащего налогового управления. В этот "серый список" также добавили Коста-Рику, Гонконг, Малайзию, Северную Македонию, Катар и Уругвай. Австралия, Эсватини и Мальдивы были изъяты из него после реформирования их налоговой системы.

Pandora Papers содержат данные о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В расследовании фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из около 100 стран. В расследовании США названы крупнейшим налоговым убежищем.

Еврокомиссия после обнародования расследования заявила о поддержке большей прозрачности в вопросах налогообложения и международной борьбе с уклонением от налогов.

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