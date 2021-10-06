Суд ЄС заявив про порушення Польщею демократичних норм через рішення щодо опозиційного судді

Суд ЄС у середу постановив, що Польща порушила демократичні правила незалежності судових органів, змусивши перевести в інший відділ суддю, який критикував уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд ЄС у Люксембурзі постановив, що Польща відмовила судді Вальдемару Журеку у праві на апеляційну скаргу, коли його звільнили з роботи без його згоди у 2018 році.

Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета заявив, що ухвала "заохочує анархізацію польського правопорядку", а Суд ЄС намагається замінити Конституційний суд Польщі у нагляді за судовою системою.

Правляча партія "Право і справедливість" у Польщі внесла кардинальні зміни до судової системи, заявивши, що вони необхідні для того, щоб витіснити пережитки комуністичної епохи, що закінчилася три десятиліття тому.

Опозиція, інші країни ЄС, Сполучені Штати та міжнародні правозахисники всі засудили зміни як захоплення влади, спрямовані проти критиків і підпорядкування судів уряду.

Журек, який публічно критикував судову реформу, був відсторонений від посади у відділі обласного суду в Кракові, і отримав іншу роботу в іншому підрозділі. Його апеляційна скарга на цей крок була відхилена.

Суд ЄС ухвалив, що суддя, який відхилив апеляцію Журека, сам був призначений шляхом процесу, який "викликає обґрунтовані сумніви ... щодо його нейтралітету".

Оскільки процес обрання цього судді був хибним, його відхилення апеляційної скарги Журека "повинно бути визнано недійсним".

Рішення про подальші кроки прийматимуть польські суди, однак Європейська Комісія може подати до суду на польський уряд і потенційно накласти фінансові санкції, якщо вважатиме, що рішення Суду ЄС було проігноровано.