Суд ЕС заявил о нарушении Польшей демократических норм из-за решения по оппозиционному судье

Суд ЕС в среду постановил, что Польша нарушила демократические правила независимости судебных органов, заставив перевести в другой отдел судью, критиковавшего правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Польша отказала судье Вальдемару Журеку в праве на апелляционную жалобу, когда его уволили с работы без его согласия в 2018 году.

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что решение "поощряет анархизацию польского правопорядка", а Суд ЕС пытается заменить Конституционный суд Польши в надзоре за судебной системой.

Правящая партия "Право и справедливость" в Польше внесла кардинальные изменения в судебную систему, заявив, что они необходимы для того, чтобы вытеснить пережитки коммунистической эпохи, которая закончилась три десятилетия назад.

Оппозиция, другие страны ЕС, США и международные правозащитники осудили изменения как захват власти, направленный против критиков, и подчинение судов правительству.

Журек, публично критиковавший судебную реформу, был отстранен от должности в отделе областного суда в Кракове и получил другую работу в другом подразделении. Его апелляционная жалоба была отклонена.

Суд ЕС постановил, что судья, который отклонил апелляцию Журека, сам был назначен путем процесса, который "вызывает обоснованные сомнения... в его нейтральности".

Поскольку процесс избрания этого судьи был ложным, отклонение им апелляционной жалобы Журека "должно быть признано недействительным".

Решение о дальнейших шагах будут принимать польские суды, однако Европейская комиссия может подать в суд на польское правительство и потенциально наложить финансовые санкции, если сочтет, что решение Суда ЕС было проигнорировано.