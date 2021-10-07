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Сербія і РФ ведуть переговори про новий довгостроковий газовий контракт

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:09

Сербія і Росія ведуть переговори про укладення нового довгострокового газового контракту.

Про це повідомив у четвер сербський міністр з інноваційного і технологічного розвитку Ненад Попович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Якраз тривають переговори про новий довгостроковий контракт між "Газпромом" і "Сербіягазом", - заявив він після підписання протоколу 19-го пленарного засідання російсько-сербського міжурядового комітету з торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва.

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Віце-прем'єр РФ Юрій Борисов, який прибув до Болграда на засідання комітету, заявив, що сподівається на укладення до кінця 2021 року довгострокового договору на поставку газу з Росії до Сербії.

"Я сподіваюся, що "Газпром" до кінця року укладе на вигідних умовах договір, сподіваюся, довгостроковий договір на поставку в Сербію газу", - сказав він.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявляв, що має намір звернутися до президента Росії Владіміра Путіна через віцепрем'єра Юрія Борисова, з проханням допомогти на тлі різкого зростання ціни на газ.

Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

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Сербія Росія Путін Енергетика
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