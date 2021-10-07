Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сербия и РФ ведут переговоры о новом долгосрочном газовом контракте

Четверг, 7 октября 2021, 12:09

Сербия и Россия ведут переговоры о заключении нового долгосрочного газового контракта.

Об этом сообщил в четверг сербский министр по инновационному и технологическому развитию Ненад Попович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Как раз идут переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом", - заявил он после подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Читайте также
Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, прибывший в Белград на заседание комитета, заявил, что надеется на заключение к концу 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

"Я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он.

Президент Сербии Вучич ранее заявлял, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину через вице-премьера Юрия Борисова, с просьбой помочь на фоне резкого роста цены на газ.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2000 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Россия Путин Энергетика
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда