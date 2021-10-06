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П’ять країн ЄС закликали Брюссель розслідувати стрибок цін на газ

Середа, 6 жовтня 2021, 08:42

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄЄ негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії опублікували спільну заяву з проханням до Європейського Союзу розробити набір інструментів для "негайного реагування на різкий стрибок цін".

Вони закликали провести розслідування на ринку газу, а також заявили, що блок повинен координувати закупівлі, щоб "збільшити нашу переговорну силу". Також, на думку міністрів, Євросоюзу слід переглянути ринки електроенергії.

Європейські уряди намагаються відреагувати на різкий стрибок цін на газ, який загрожує занурити громадян у енергетичну бідність, стимулювати інфляцію та підірвати пост-пандемічне відновлення. Стрибок цін змушує уряди сподіватися на м'яку погоду і витрачати все більшу кількість державних грошей, щоб послабити вплив на споживачів.

Підвищення цін на енергоносії вже поширюється на ринки облігацій - у Британії вартість позик зросла у вівторок, коли ціни на природний газ досягли нових рекордів.

Ця криза також становить ризик для планів європейських політиків щодо просування ЄС в напрямку більш чистої енергії.

Європейська Комісія має опублікувати наступного тижня комплекс заходів, які національні уряди можуть вжити, щоб послабити вплив високих цін. Він міститиме вказівки щодо того, як розробити заходи реагування на надзвичайні ситуації, щоб переконатися, що вони відповідають законодавству ЄС і не підривають пануючий у світі перехід на чисту енергетику.

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Енергетика
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