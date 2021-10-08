Орбан оголосив про подальше підвищення зарплат перед виборами 2022 року

Уряд Угорщини підвищить заробітну плату медсестрам на 21% з січня і планує підняти мінімальну щомісячну заробітну плату до 200 тисяч форинтів (558 євро) напередодні парламентських виборів наступного року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан державному радіо в п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Орбан сказав, що переговори про підвищення мінімальної заробітної плати все ще тривають. За його словами, уряд знизить податки для підприємств, якщо вони будуть готові підвищити мінімальну заробітну плату.

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Він також повідомив про підвищення заробітної плати вчителів на 10% у 2022 році.

Передвиборчі заходи Орбана напередодні очікуваних жорстких виборів наступного року включають такі кроки, як знижка на прибутковий податок у розмірі 2 мільярдів доларів для родин, відмова від прибуткового податку для молодих робітників, субсидії на ремонт будинку і додаткові пенсійні виплати.

Нагадаємо, в рамках перших в історії Угорщини праймеріз опозиція визначила трьох кандидатів, один із яких кине виклик прем’єр-міністру Віктору Орбану на виборах наступного року.

Шість опозиційних партій країни вирішили відмовитися від ідеологічних розбіжностей і узгодити своїх кандидатів на виборах, щоб перемогти партію Віктора Орбана "Фідес", яка має більшість у дві третини в парламенті.