Орбан объявил о дальнейшем повышении зарплат перед выборами 2022 года

Правительство Венгрии повысит заработную плату медсестрам на 21% с января и планирует поднять минимальную ежемесячную заработную плату до 200 тысяч форинтов (558 евро) накануне парламентских выборов следующего года.

Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Орбан сказал, что переговоры о повышении минимальной заработной платы все еще продолжаются. По его словам, правительство снизит налоги для предприятий, если они будут готовы повысить минимальную заработную плату.

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Он также сообщил о повышении заработной платы учителей на 10% в 2022 году.

Предвыборные меры Орбана накануне ожидаемых жестких выборов в следующем году включают такие шаги, как скидка на подоходный налог в размере 2 миллиардов долларов для семей, отказ от подоходного налога для молодых работников, субсидии на ремонт дома и дополнительные пенсионные выплаты.

Напомним, в рамках первых в истории Венгрии праймериз оппозиция определила трех кандидатов, один из которых бросит вызов премьер-министру Виктору Орбану на выборах в следующем году.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Виктора Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте.