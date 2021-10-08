У Норвегії домовилися про уряд меншості, новий прем'єр буде наступного тижня

Робоча партія Норвегії і Центристська партія домовилися сформувати уряд меншості після майже чотиритижневих переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

Лідер лейбористів Йонас Гар Стьоре стане прем'єр-міністром наступного тижня і замінить на посаді лідерку консерваторів Ерну Солберг, яка після поразки на виборах заявила, що планує піти у відставку.

Новий уряд представить детальний програмний документ 13 жовтня, а наступного дня представлять новий склад Кабінету міністрів.

У нового уряду буде 76 депутатів в парламенті зі 185. Таким чином новий уряд буде змушений вести переговори в парламенті щодо будь-яких поданих ним пропозицій, в тому числі щодо бюджетних видатків.

Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти отримали більшість місць на парламентських виборах у Норвегії 13 вересня, але не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства в ході попередніх переговорів про формування уряду.

Соціалісти хотіли припинити всі пошуки нових ресурсів, що прискорить занепад нафтової промисловості, але лейбористи і центристи відкинули цю позицію.

Уряди меншості є звичним явищем в Норвегії, і Солберг керувала країною в таких умовах протягом більшої частини свого восьмирічного правління.