В Норвегии сформируют правительство меньшинства, новый премьер будет на следующей неделе

Рабочая партия Норвегии и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства после почти четырехнедельных переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

Лидер лейбористов Йонас Гар Стьое станет премьер-министром на следующей неделе и заменит консервативного премьер-министра Эрну Сольберг, которая после поражения на выборах заявила, что планирует уйти в отставку.

Новое правительство представит подробный программный документ 13 октября, а на следующий день представят новый состав Кабинета министров.

У нового правительства будет 76 депутатов в парламенте из 185. Таким образом, новое правительство будет вынуждено вести переговоры в парламенте по любым представленным ими предложениям, в том числе по бюджетным расходам.

Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства в ходе предварительных переговоров о формировании правительства.

Социалисты хотели прекратить все поиски новых ресурсов, что ускорит упадок нефтяной промышленности, но лейбористы и центристы отвергли эту позицию.

Правительства меньшинства является обычным явлением в Норвегии, и Солберг руководила страной в таких условиях в течение большей части своего восьмилетнего правления.