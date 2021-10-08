Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд у Франції відхилив позов щодо посилення правил доступу до порносайтів

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 19:52

Французький суд відхилив позов двох дитячих асоціацій, спрямований на обмеження доступу до порнографії в Інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Суд відхилив позов, і сайти не будуть заблоковані", - сказала Гаель де Монтусс, керівник відділу комунікацій e-Enfance, однієї з асоціацій, яка подала позов.

Організації E-Enfance і La Voix de l'Enfant подали в суд на провідних інтернет-провайдерів країни, стверджуючи, що нинішні стандарти перевірки - відмітка, яка вказує, що користувачеві більше 18 років, - занадто спрощують доступ дітей до сайтів.

В судовому процесі проти телекомунікаційних компаній, включаючи Orange, Free, SFR і Bouygues Telecom, групи прагнули заблокувати або ще більше обмежити доступ дітей до дев'яти провідних порносайтів світу, включаючи PornHub і Xvideos.

Нагадаємо, у 2019 році Велика Британія мала стати першою країною у світі, яка б запровадила обов’язкову перевірку віку відвідувачів порнографічних сайтів.

Для верифікації віку пропонувалися різні способи, у тому числі купівля спеціальних квитків у магазинах офлайн, використання паспорта або кредитної карти онлайн.

Але згодом уряд відмовився від впровадження загальнонаціональної системи перевірки віку через постійні технічні проблеми та занепокоєння з боку прихильників конфіденційності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Від НАТО до Єрмака: чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена

Відносини України та США сповнені суперечностей. Українська влада покладається на допомогу Вашингтона, але водночас критикує за першої-ліпшої нагоди...
8 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Харрі де Лейєр: Змінюємо сьогодні, щоб мати нове завтра

Озираючись на останні 7 років, ми пишаємось тим, наскільки підтримка ЄС вплинула на життя людей в Україні. Тепер нам потрібно дивитися в майбутнє по-новому, щоб дбати про наступні покоління.
8 жовтня 2021 — PROMOTED

Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш

Можливості для реваншу можуть дати парламентські вибори, що стартують о 14 годині 8 жовтня і триватимуть до середини наступного дня.
8 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда