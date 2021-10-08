Суд у Франції відхилив позов щодо посилення правил доступу до порносайтів

Французький суд відхилив позов двох дитячих асоціацій, спрямований на обмеження доступу до порнографії в Інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Суд відхилив позов, і сайти не будуть заблоковані", - сказала Гаель де Монтусс, керівник відділу комунікацій e-Enfance, однієї з асоціацій, яка подала позов.

Організації E-Enfance і La Voix de l'Enfant подали в суд на провідних інтернет-провайдерів країни, стверджуючи, що нинішні стандарти перевірки - відмітка, яка вказує, що користувачеві більше 18 років, - занадто спрощують доступ дітей до сайтів.

В судовому процесі проти телекомунікаційних компаній, включаючи Orange, Free, SFR і Bouygues Telecom, групи прагнули заблокувати або ще більше обмежити доступ дітей до дев'яти провідних порносайтів світу, включаючи PornHub і Xvideos.

Нагадаємо, у 2019 році Велика Британія мала стати першою країною у світі, яка б запровадила обов’язкову перевірку віку відвідувачів порнографічних сайтів.

Для верифікації віку пропонувалися різні способи, у тому числі купівля спеціальних квитків у магазинах офлайн, використання паспорта або кредитної карти онлайн.

Але згодом уряд відмовився від впровадження загальнонаціональної системи перевірки віку через постійні технічні проблеми та занепокоєння з боку прихильників конфіденційності.