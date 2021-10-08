Суд во Франции отклонил иск об усилении правил доступа к порносайтам

Французский суд отклонил иск двух детских ассоциаций, направленный на ограничение доступа к порнографии в Интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Суд отклонил иск, и сайты не будут заблокированы", - сказала Гаэль де Монтусс, руководитель отдела коммуникаций e-Enfance, одной из ассоциаций, которая подала иск.

Организации E-Enfance и La Voix de l'Enfant подали в суд на ведущих интернет-провайдеров страны, утверждая, что нынешние стандарты проверки - отметка, указывающая, что пользователю больше 18 лет, - слишком упрощают доступ детей к сайтам.

В судебном процессе против телекоммуникационных компаний, включая Orange, Free, SFR и Bouygues Telecom, группы стремились заблокировать или еще больше ограничить доступ детей к девяти ведущим порносайтам мира, включая PornHub и Xvideos.

Напомним, в 2019 году Великобритания должна была стать первой страной в мире, которая ввела обязательную проверку возраста посетителей порнографических сайтов.

Для верификации возраста предлагали различные способы, в том числе покупку специальных билетов в магазинах оффлайн, использование паспорта или кредитной карты онлайн.

Но впоследствии правительство отказалось от внедрения общенациональной системы проверки возраста из-за постоянных технических проблем и беспокойства со стороны сторонников конфиденциальности.