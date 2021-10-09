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Зросла кількість загиблих від обвалення будинку в Батумі

Субота, 9 жовтня 2021, 17:30

Рятувальники під час розбору завалів на місці обвалення житлового будинку в місті Батумі виявили тіло чоловіка, який став дев'ятою жертвою трагедії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, передає "Європейська правда" з посиланням на Эхо Кавказа.

"Всього загинули дев'ятеро людей ... Імовірно, він був останнім. Пошукові роботи призупинені", - заявив глава МВС.

Житловий корпус, який неодноразово перебудовувався з моменту зведення в кінці 70-х років, обвалився на вулиці 26 Травня в самому центрі Батумі 8 жовтня. Всього в будівлі було 12 квартир.

Серед дев'яти загиблих - троє дітей і дві молодих жінки, матері неповнолітніх. З громадян, які перебували в будівлі у момент обвалення, єдиним, хто вижив став 37-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів ввечері 8 жовтня. Він залишається в реанімації.

11 жовтня в Грузії оголошено днем ​​жалоби за жертвами трагедії.

За версією слідства, причиною обвалення стали ремонтно-будівельні роботи, що проводяться в квартирі на першому поверсі "з грубим порушенням правил безпеки". Затримані власник квартири, а також двоє робітників, які робили ремонт. У МВС Грузії не виключили, що коло звинувачених може розширитися.

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Грузія
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