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Возросло количество погибших от обрушения дома в Батуми

Суббота, 9 октября 2021, 17:30

Спасатели во время разбора завалов на месте обрушения жилого дома в городе Батуми обнаружили тело мужчины, который стал девятой жертвой трагедии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Всего погибли девять человек ... Вероятно, он был последним. Поисковые работы приостановлены", - заявил глава МВД.

Жилой корпус, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.

Среди девяти погибших - трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, находившихся в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. Он остается в реанимации.

11 октября в Грузии объявлено днем ​​траура по жертвам трагедии.

По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже "с грубым нарушением правил безопасности". Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, которые делали ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.

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Грузия
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