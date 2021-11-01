Посольство США у Грузії прокоментувало другий тур місцевих виборів

Посольство США у Грузії зазначило, що другий тур місцевих виборів в країні минув спокійно і був добре організований, але при цьому вказало на низку проблем.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили 1 листопада.

"Ми поділяємо оцінку БДІПЛ про те, що вибори пройшли в цілому спокійно і були добре організовані. Проте на процес негативно впливали повідомлення про залякування й тиск на виборців, триваюча поляризація у поєднанні з посиленням негативної риторики. Гострий дисбаланс ресурсів і неналежні переваги, які мала чинна влада, ще більше змінили умови конкуренції", - йдеться у ній.

Посольство згадує спостереження БДІПЛ щодо того, що представники моніторингових організацій могли діяти як прихильники певної партії, іноді втручаючись у процес, та що біля деяких дільниць помітили групи осіб, що могли впливати на виборців.

"Хоча БДІПЛ дійшло висновку, що Центральна виборча комісія організувала другий тур професійно і прозоро, викликає стурбованість неупередженість виборчих комісій нижчого рівня. Моніторингові команди посольства США спостерігали подібне втручання та упереджену поведінку на деяких дільницях", - зауважують у повідомленні.

Посольство відзначає, що деякі реформи, впроваджені раніше цього року, як автоматичний перерахунок і електронний підрахунок голосів, сприяли більшій прозорості процесу. "Ці позитивні кроки, на жаль, були затьмарені масштабними порушеннями у передвиборчий період і в день виборів, що негативно вплинуло на здатність виборців голосувати вільно. Замість того, щоб покращити ситуацію і реагувати на проблеми, на які вказали спостерігачі під час першого туру, поляризовану атмосферу додатково розпалили залякування, войовнича риторика, зловживання адмінресурсом, повідомлення про кричущий підкуп голосів та інші порушення, політизована робота медіа", - йдеться у заяві.

У посольстві висловили особливу стурбованість з приводу повідомлень про напади на спостерігачів за виборами та медіа під час обох турів.

"Процес зараз триває - з вибірковим перерахунком на щонайменше 140 дільницях і розглядом сотень скарг. Ця фаза - випробування і можливість для ЦВК й судів, і критично важливо, щоб ці інституції виконали свої обов’язки прозоро й неупереджено. Закликаємо сторони використовувати наявні юридичні механізми та мирні способи для владнання суперечок щодо результатів", - заявляє посольство США.

Владу Грузії закликають здійснити ще не реалізовані реформи з тих, що їх рекомендувало БДІПЛ, Венеційська комісія та міжнародні експерти.

"Ми віримо у майбутнє Грузії як стабільної, процвітаючої демократії, де поважаються верховенство права, права людини і фундаментальні свободи. Ми і далі продовжимо допомагати Грузії досягнути цієї мети", - зазначає посольство.

Нагадаємо, за даними ЦВК, у другому турі місцевих виборів у Грузії кандидати правлячої партії "Грузинська мрія" перемогли у п'яти самоврядних містах, а також у 14 самоврядних громадах.

За результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.

Читайте також: Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу