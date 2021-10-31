Вибори у Грузії: перемогла правляча партія, рух Саакашвілі виграв лише в одному муніципалітеті

У другому турі місцевих виборів у Грузії кандидати правлячої партії "Грузинська мрія" перемогли у п'яти самоврядних містах, а також у 14 самоврядних громадах.

Про це свідчить результати підрахунку голосів ЦВК Грузії, повідомляє "Європейська правда".

У столиці Тбілісі у другому переміг кандидат від "Грузинської мрії" Каха Каладзе, який набрав 55,60% голосів. Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав 43,39% голосів.

Кандидати від "Грузинської мрії" також перемогли на виборах мерів Зугдіді, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. Як відомо, саме в Руставі перебуває під вартою колишній президент Міхеїл Саакашвілі.

Кандидат від національного руху переміг лише у Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії, втім ЄНД програла у столиці цього муніципалітету.

Явка у другому турі виборів становила 49,9%. Для порівняння перший тур муніципальних виборів пройшов при явці 51,92%.

Нагадаємо, за результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Однак опозиції вдалося показати кращий результат у трьох з п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.

Ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

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