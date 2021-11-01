Посольство США в Грузии прокомментировало второй тур местных выборов

Посольство США в Грузии отметило, что второй тур местных выборов в стране прошел спокойно и был хорошо организован, но при этом указало на ряд проблем.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление было обнародовано 1 ноября.

"Мы разделяем оценку БДИПЧ о том, что выборы прошли в целом спокойно и были хорошо организованы. Однако на процесс негативно влияли сообщения о запугивании и давлении на избирателей, продолжающаяся поляризация в сочетании с усилением негативной риторики. Острый дисбаланс ресурсов и ненадлежащие преимущества, которые имела действующая власть, еще больше изменили условия конкуренции", - говорится в ней.

Посольство упоминает наблюдение БДИПЧ относительно того, что представители мониторинговых организаций могли действовать как сторонники определенной партии, иногда вмешиваясь в процесс, и что у некоторых участков заметили группы лиц, которые могли влиять на избирателей.

"Хотя БДИПЧ пришло к выводу, что Центральная избирательная комиссия организовала второй тур профессионально и прозрачно, вызывает обеспокоенность беспристрастность избирательных комиссий низшего уровня. Мониторинговые команды посольства США наблюдали подобное вмешательство и предвзятое поведение на некоторых участках", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что некоторые реформы, внедренные ранее в этом году, такие как автоматический пересчет и электронный подсчет голосов, способствовали большей прозрачности процесса. "Эти положительные шаги, к сожалению, были омрачены масштабными нарушениями в предвыборный период и в день выборов, что негативно повлияло на способность избирателей голосовать свободно. Вместо того чтобы улучшить ситуацию и реагировать на проблемы, на которые указали наблюдатели во время первого тура, поляризованную атмосферу дополнительно разожгли запугивание, воинственная риторика, злоупотребление админресурсом, сообщения о вопиющем подкупе голосов и других нарушениях, политизированная работа медиа", - говорится в заявлении.

В посольстве выразили особую обеспокоенность по поводу сообщений о нападениях на наблюдателей за выборами и медиа во время обоих туров.

"Процесс сейчас продолжается - с выборочным перерасчетом на не менее 140 участках и рассмотрением сотен жалоб. Эта фаза - испытание и возможность для ЦИК и судов, и критически важно, чтобы эти учреждения выполнили свои обязанности прозрачно и беспристрастно. Призываем стороны использовать имеющиеся юридические механизмы и мирные способы для разрешения споров относительно результатов", - заявляет посольство США.

Власти Грузии призывают осуществить еще нереализованные реформы из рекомендованных БДИПЧ, Венецианской комиссией и международными экспертами.

"Мы верим в будущее Грузии как стабильной, преуспевающей демократии, где уважаются верховенство права, права человека и фундаментальные свободы. Мы и дальше продолжим помогать Грузии достичь этой цели", - отмечает посольство.

Напомним, по данным ЦИК, во втором туре местных выборов в Грузии кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" победили в пяти самоуправляющихся городах, а также в 14 самоуправляющихся общинах.

По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне возвращения в страну бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

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