Прем’єр Косова заявив, що Сербія на Балканах поводиться як РФ з Україною і Білоруссю

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті порівняв поведінку Сербії щодо своїх балканських сусідів з тим, як Російська Федерація ставиться до своїх сусідів, що колись входили до СРСР, зокрема України й Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

"Ми вивчили уроки з минулого, ми проаналізували тактику Белграда. Все більш очевидно, що Сербія поводиться на Західних Балканах немов Російська Федерація - вона намагається перетворити Республіку Сербську (частину Боснії і Герцеговини - Ред.) на "Білорусь", а Чорногорію - на "Україну". Суть у тому, що Сербія не вважає країни, які не є членами ЄС - тобто, БіГ, Чорногорію, Косово та навіть Північну Македонію - повноцінними державами, а вважає їх чимось тимчасовим", - заявив він.

Альбін Курті додав, що для того, аби у Балкан було відкрите і вільне майбутнє, Сербія "має змінитися раз і назавжди".

Курті зазначив, що без посередництва ЄС Косово та Сербія точно не досягнуть жодної домовленості, і така потенційна домовленість повинна грунтуватися на взаємному визнанні.

Нагадаємо, у вересні стосунки Сербії і Косова додатково загострилися через вимогу Косова змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова. Цей крок розлютив косовських сербів, які заблокували два пункти пропуску.

Пізніше Сербія і Косово 30 вересня погодилися на серію кроків, що мали пом’якшити напругу.

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