Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Прем’єр Косова заявив, що Сербія на Балканах поводиться як РФ з Україною і Білоруссю

Середа, 10 листопада 2021, 18:55

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті порівняв поведінку Сербії щодо своїх балканських сусідів з тим, як Російська Федерація ставиться до своїх сусідів, що колись входили до СРСР, зокрема України й Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

"Ми вивчили уроки з минулого, ми проаналізували тактику Белграда. Все більш очевидно, що Сербія поводиться на Західних Балканах немов Російська Федерація - вона намагається перетворити Республіку Сербську (частину Боснії і Герцеговини - Ред.) на "Білорусь", а Чорногорію - на "Україну". Суть у тому, що Сербія не вважає країни, які не є членами ЄС - тобто, БіГ, Чорногорію, Косово та навіть Північну Македонію - повноцінними державами, а вважає їх чимось тимчасовим", - заявив він. 

Альбін Курті додав, що для того, аби у Балкан було відкрите і вільне майбутнє, Сербія "має змінитися раз і назавжди".

Курті зазначив, що без посередництва ЄС Косово та Сербія точно не досягнуть жодної домовленості, і така потенційна домовленість повинна грунтуватися на взаємному визнанні. 

Нагадаємо, у вересні стосунки Сербії і Косова додатково загострилися через вимогу Косова змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова. Цей крок розлютив косовських сербів, які заблокували два пункти пропуску. 

Пізніше Сербія і Косово 30 вересня погодилися на серію кроків, що мали пом’якшити напругу.

Читайте також: Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Косово Сербія
powered by lun.ua

Статті

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"

"Велике перезавантаження": чого чекати від нового формату відносин України та США

Блок про прагнення України до НАТО є найслабшим. Його чинні формулювання є менш амбітні, аніж навіть у 2008 році...
11 листопада 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Угода не на користь України: що означатиме завершення торгової війни між США та ЄС

США та ЄС ставлять крапку на тарифній війні, започаткованій Дональдом Трампом. Проте для України це означає появу нових ризиків.
11 листопада 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та партнери"