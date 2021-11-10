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Премьер Косово заявил, что Сербия на Балканах ведет себя как РФ с Украиной и Беларусью

Среда, 10 ноября 2021, 18:55

Премьер-министр Косово Альбин Курти сравнил поведение Сербии в отношении своих балканских соседей с тем, как Российская Федерация относится к своим соседям, когда-то входившим в СССР, в частности, Украине и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Мы изучили уроки из прошлого, мы проанализировали тактику Белграда. Все более очевидно, что Сербия ведет себя на Западных Балканах словно Российская Федерация - она ​​пытается превратить Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины - Ред.) в "Беларусь", а Черногорию - в " Украину".

Суть в том, что Сербия не считает страны, не являющиеся членами ЕС - то есть, БиГ, Черногорию, Косово и даже Северную Македонию - полноценными государствами, а считает их чем-то временным", - заявил он.

Альбин Курти добавил, что для того, чтобы у Балкан было открытое и свободное будущее, Сербия "должна измениться раз и навсегда".

Курти отметил, что без посредничества ЕС Косово и Сербия точно не достигнут никакой договоренности, и такая потенциальная договоренность должна основываться на взаимном признании.

Напомним, в сентябре отношения Сербии и Косово дополнительно обострились после требования Косово менять сербские номера на косовские во время въезда в Косово. Этот шаг разозлил косовских сербов, которые заблокировали два пункта пропуска. Позже Сербия и Косово 30 сентября согласились на серию шагов, которые должны были смягчить напряжение.

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