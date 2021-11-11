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У Хорватії через підозри у корупції заарештували колишню міністерку фондів ЄС

Четвер, 11 листопада 2021, 10:41

У Хорватії заарештували члена Хорватського демократичного союзу та колишню міністерку фондів ЄС Габрієлу Жалац у зв'язку зі звинуваченнями у корупції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Жалац працювала в уряді Іво Санадера, який раніше також очолював ХДС. Наразі він перебуває у в'язниці після серії обвинувальних вироків за звинуваченнями у корупції.

Жалац, яка зараз є директором Центральної фінансової та контрактної агенції (SAFU), Томіслав Петрич та дві інші посадові особи були заарештовані в середу в рамках операції Європейської прокуратури (EPPO) у Хорватії.

Усі четверо підозрюються у скоєнні злочинів у міністерстві та SAFU, пов'язаних із державними закупівлями інформаційної системи.

Справа стосується розробки програмного забезпечення на суму 16,2 мільйона кун (2,6 мільйона євро), яке Міністерство регіонального розвитку та фондів ЄС передало компанії Ampelos, коли Жалац була міністром.

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Хорватія Антикорупція
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