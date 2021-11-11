В Хорватии из-за подозрений в коррупции арестовали бывшего министра фондов ЕС

В Хорватии арестовали члена Хорватского демократического союза и бывшего министра фондов ЕС Габриелу Жалац в связи с обвинениями в коррупции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Жалац работала в правительстве Иво Санадера, который ранее также возглавлял ХДС. Сейчас он находится в тюрьме после серии обвинительных приговоров по обвинениям в коррупции.

Жалац, которая сейчас является директором Центрального финансового и контрактного агентства (SAFU), Томислав Петрич и два других должностных лица были арестованы в среду в рамках операции Европейской прокуратуры (EPPO) в Хорватии.

Все четверо подозреваются в совершении преступлений в министерстве и SAFU, связанных с государственными закупками информационной системы.

Дело касается разработки программного обеспечения на сумму 16,2 миллиона кун (2,6 миллиона евро), которое Министерство регионального развития и фондов ЕС передало компании Ampelos, когда Жалац была министром.