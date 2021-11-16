Cуд ЄС: повноваження міністра юстиції Польщі щодо суддів суперечать законодавству Євросоюзу

Суд ЄС дійшов висновку, що повноваження, які має міністр юстиції Польщі щодо призначення суддів, суперечать законодавству Євросоюзу щодо незалежності суддів.

Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому 16 листопада, пише "Європейська правда".

"Законодавство ЄС не допускає режиму, який застосовується у Польщі - коли міністру юстиції дозволяється відряджати суддів до вищих кримінальних судів, і ці призначення міністр, який одночасно є генеральним прокурором, може завершити будь-коли без пояснення причин. Вимога щодо незалежності суддів означає, що правила, пов’язані з такими призначеннями, повинні надавати необхідні гарантії, щоб не допустити ризиків, що такі призначення будуть використовуватися як важіль політичного контролю над змістом судових рішень, у тому числі у кримінальних справах", - зазначають у стислому переказі висновку.

У зв’язку з кількома справами, які він має розглядати, Окружний суд Варшави поставив питання, чи склад арбітражних панелей, скликаний для розгляду, відповідає законодавству ЄС - оскільки у них є судді, прикомандировані за рішенням міністра юстиції, згідно з законом про організацію судів.

У варшавському суді зазначили, що ці правила щодо відрядження дозволяють міністру юстиції призначити суддю до вищого кримінального суду на основі критеріїв, які офіційно не повідомляються, без можливості судового перегляду такого рішення, а також міністр може будь-коли завершити це тимчасове призначення без надання обґрунтування. З огляду на це, суд звернувся до Суду ЄС із питанням, чи такі підходи не суперечать п.п. ст. 19(1) Договору про ЄС і чи це не ставить під загрозу презумпцію невинуватості у кримінальних справах, що випливає, серед іншого, з Директиви 2016/343.

"Суд постановив, що другий підпункт ст. Article 19(1) Договору про ЄС, з трактуванням з огляду на ст. 2 Договору і Директиву 2016/343 виключає положення національного законодавства, згідно з яким міністр юстиції країни-члена може на основі критеріїв, які публічно не оголошені, відрядити суддю до вищого кримінального суду на фіксований чи невизначений період та може в будь-який момент рішенням, яке не містить обґрунтування, завершити таке призначення, незалежно від того, чи йдеться про фіксований чи невизначений період", - зазначає Суд ЄС.

У рішенні пояснюють, що для гарантування незалежності суддів важливо, щоб для таких призначень і завершення цих призначень були прописані гарантії, які запобігатимуть ризику перетворення таких призначень на інструмент контролю за змістом судових рішень.

"Суд наголошує, що попри факт, що міністр юстиції не може відрядити суддю без його згоди, вже є важливим процедурним запобіжником, є низка факторів, які, на думку відповідного суду, надають можливість міністру впливати на призначених суддів і це може викликати сумніви щодо їхньої незалежності", - зазначають у рішенні.

Суд ЄС зауважує, що для усунення таких ризиків рішення як про тимчасове призначення судді, так і його завершення мають ухвалюватися на основі відомих критеріїв і має супроводжуватись обґрунтуванням. На додачу, оскільки завершення такого призначення може мати ефект подібний до дисциплінарного покарання, важливо, щоб це рішення можливо було оскаржити.

На додачу, оскільки міністр юстиції одночасно є генпрокурором, суд робить висновок, що "міністр в такому разі у будь-якій кримінальній справі має владу і над прокурором, призначеним до суду загальної юрисдикції, і призначеними суддями, і це дає підстави для обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості даних суддів".

Крім того, тимчасово призначені судді в арбітражних панелях одночасно обіймають посади заступників керівника дисциплінарного органу судів загальної юрисдикції, що відповідає за розгляд можливих дисциплінарних проступків.

"У даному випадку, з огляду на описані обставини, виглядає що незалежність та неупередженість суддів та, відповідно, презумпція невинуватості можуть бути під загрозою", - підсумовують у рішенні.

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