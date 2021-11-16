Суд ЕС: полномочия министра юстиции Польши в отношении судей противоречат законодательству Евросоюза

Суд ЕС пришел к выводу, что полномочия, которыми располагает министр юстиции Польши по назначению судей, противоречат законодательству Евросоюза о независимости судей.

Об этом говорится в решении, обнародованном 16 ноября, пишет "Европейская правда".

"Законодательство ЕС не допускает режим, который применяется в Польше - когда министру юстиции разрешается откомандировывать судей в высшие уголовные суды, и эти назначения министр, который одновременно является генеральным прокурором, может завершить в любой момент без объяснения причин. Требование о независимости судей означает, что правила, связанные с такими назначениями, должны предоставлять необходимые гарантии, чтобы не допустить рисков, что такие назначения будут использоваться как рычаг политического контроля за содержанием судебных решений, в том числе по уголовным делам", - отмечают в кратком изложении.

В связи с несколькими делами, которые он должен рассматривать, Окружной суд Варшавы задал вопрос, соответствует ли состав арбитражных панелей, созванный для рассмотрения, законодательству ЕС - поскольку у них есть судьи, прикомандированные по решению министра юстиции, согласно закону об организации судов.

В варшавском суде отметили, что эти правила о командировке позволяют министру юстиции назначить судью в высший уголовный суд на основе официально не сообщаемых критериев без возможности судебного пересмотра такого решения, а также министр может когда угодно завершить это временное назначение без предоставления обоснования. Учитывая это, суд обратился в Суд ЕС с вопросом, не противоречат ли такие подходы п.п. ст. 19(1) Договора о ЕС и не ставит ли это под угрозу презумпцию невиновности по уголовным делам, что вытекает, среди прочего, из Директивы 2016/343.

"Суд постановил, что второй подпункт ст. Article 19(1) Договора о ЕС, с трактовкой с учетом ст. 2 Договора и Директивы 2016/343 исключает положения национального законодательства, согласно которому министр юстиции страны-члена может на основе критериев, которые публично не объявлены, отправить судью в высший уголовный суд на фиксированный или неопределенный период и может в любой момент решением, не содержащим обоснования, завершить такое назначение, независимо от того, идет ли речь о фиксированном или неопределенном периоде", - отмечает Суд ЕС.

В решении объясняют, что для гарантирования независимости судей важно, чтобы для таких назначений и завершения этих назначений были прописаны гарантии, предотвращающие риск превращения таких назначений в инструмент контроля содержания судебных решений.

"Суд отмечает, что, несмотря на тот факт, что министр юстиции не может направить судью без его согласия, что уже является важным процедурным предохранителем, есть ряд факторов, которые, по мнению соответствующего суда, предоставляют возможность министру влиять на назначенных судей, и это может вызвать сомнения в их независимости", - отмечают в решении.

Суд ЕС отмечает, что для устранения таких рисков решения как о временном назначении судьи, так и о его завершении должны приниматься на основе известных критериев и сопровождаться обоснованием. Вдобавок, поскольку завершение такого назначения может иметь эффект, похожий на дисциплинарное наказание, важно, чтобы это решение можно было обжаловать.

К тому же, поскольку министр юстиции одновременно является генпрокурором, суд делает вывод, что "министр в таком случае по любому уголовному делу имеет власть и над прокурором, назначенным в суд общей юрисдикции, и назначенными судьями, и это дает основания для обоснованных сомнений в беспристрастности данных судей".

Кроме того, временно назначенные судьи в арбитражных панелях одновременно занимают должности заместителей руководителя дисциплинарного органа судов общей юрисдикции, отвечающих за рассмотрение возможных дисциплинарных проступков.

"В данном случае, учитывая описанные обстоятельства, похоже, что независимость и беспристрастность судей и, соответственно, презумпция невиновности могут быть под угрозой", - заключается в решении.

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