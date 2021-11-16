Макрон закликав Путіна використати свій вплив на Білорусь, щоб зупинити міграційну кризу

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав використати свій вплив на Білорусь, щоб покласти край міграційній кризі на кордоні з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови.

"Він розповів йому про свою глибоку стурбованість нелюдською інструменталізацією міграційних потоків, організованою Білоруссю на кордоні з Польщею. Він закликав свого російського колегу використати свій вплив на Білорусь і використати всю свою вагу, щоб покласти край цій серйозній гуманітарній кризі", - йдеться у заяві.

Слід зазначити, що у заяві Кремля за підсумками розмови вказано, що "Путін підкреслив доцільність обговорення проблем безпосередньо між керівництвом країн ЄС і Білорусі".

Макрон також висловив глибоку стурбованість розвитком ситуації в Україні. Він закликав Путіна відігравати конструктивну роль у рамках Нормандського формату, швидко відновивши діалог, який, можливо, зменшить напруженість.

У відповідь Путін "акцентував, що Київ продовжує свою деструктивну політику, спрямовану на зрив Мінських угод", зазначається у заяві Кремля.

Нагадаємо, у вівторок вранці мігранти намагаються зруйнувати паркан в районі прикордонного переходу "Кузьніца", щоб потрапити до Польщі.

15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей.

Читайте також - Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини