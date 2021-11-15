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У Польщі показали нові відео з прикордонного переходу, де скупчилися 3,5 тисячі мігрантів

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Понеділок, 15 листопада 2021, 16:43

Поліція Польщі повідомила, що білоруси зібрали на прикордонному переході в Кузьниці близько 3,5 тисяч мігрантів. 

Про це розповів речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, велика група мігрантів на кордоні з Польщею у понеділок зранку вийшла до білоруського пункту пропуску "Брузгі", який межує з польським пунктом пропуску "Кузьниця".

"За даними польської поліції, білоруси зібрали близько 3,5 тисяч мігрантів на закритому прикордонному переході в Кузьниці", - розповів він, опублікувавши відео з КПП.

Поліція Підляського воєводства опублікувала кадри з поліцейського гелікоптера, на яких видно поодинокі намети і вогнища, розпалені мігрантами поблизу прикордонного переходу, та значну територію, на якій розмістилися люди. 

"На прикордонному переході в Кузьниці збирається все більше мігрантів", - інформує у своєму Twitter міністерство внутрішніх справ Польщі.

Речниця прикордонної служби Польщі  Ганна Міхальська наголосила, що кількість спроб нелегально перетнути білорусько-польський кордон падає, проте тактика мігрантів змінюється. У більшості випадків це спроби великих груп силою проникнути в Польщу.

Прикордонний перехід "Брузги-Кузьниця" був закритий із початком міграційної кризи.

Нагадаємо, Європейський союз затвердив критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

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