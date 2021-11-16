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Макрон призвал Путина использовать свое влияние на Беларусь, чтобы остановить миграционный кризис

Вторник, 16 ноября 2021, 12:27

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал использовать свое влияние на Беларусь, чтобы положить конец миграционному кризису на границе с Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора.

"Он рассказал ему о своей глубокой обеспокоенности нечеловеческой инструментализацией миграционных потоков, организованной Беларусью на границе с Польшей. Он призвал своего российского коллегу использовать свое влияние на Беларусь и использовать весь свой вес, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что в заявлении Кремля по итогам разговора указано, что "Путин подчеркнул целесообразность обсуждения проблем между руководством стран ЕС и Беларуси".

Макрон также выразил глубокую обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Он призвал Путина играть конструктивную роль в рамках Нормандского формата, быстро возобновив диалог, который, возможно, снизит напряженность.

В ответ Путин "акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв минских соглашений", отмечается в заявлении Кремля.

Напомним, во вторник утром мигранты пытаются разрушить забор в районе пограничного перехода "Кузьница", чтобы попасть в Польшу.

15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

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