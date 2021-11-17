Зеленський обговорив з Ердоганом посилення безпеки в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив регіональні проблеми та оборонну співпрацю.

Про це йдеться у заяві Офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

"Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря. Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері…Було відзначено реалізацію низки важливих проєктів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії", - йдеться у заяві.

Зеленський, зокрема, повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 і запросив Туреччину приєднатися до кола його замовників.

"Лідери відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів", - зазначили в ОП.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві.