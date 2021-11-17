Зеленский обсудил с Эрдоганом усиление безопасности в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил региональные проблемы и оборонное сотрудничество.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, сообщает "Европейская правда".

"Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря. Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере... Была отмечена реализация ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, также есть перспективы для углубления такого взаимодействия", - говорится в заявлении.

Зеленский сообщил, в частности, Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию присоединиться к кругу его заказчиков.

"Лидеры отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего, пути диверсификации поставок энергоресурсов", - отметили в ОП.

Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.