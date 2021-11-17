На півночі Франції припиняють продаж каное, які мігранти купують для перетину Ла-Маншу

Магазин спортивного інвентарю Decathlon більше не продаватиме каное на півночі Франції, щоб мігранти не намагалися використовувати їх для переправи до Англії через Ла-Манш.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Минулої п'ятниці троє мігрантів зникли безвісти після спроби перетнути Ла-Манш на каное, тоді як у четвер два каное були знайдені біля узбережжя Кале, а з води врятували двох людей.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що в четвер на невеликих човнах прибуло 1185 осіб, що є рекордом для поточної міграційної кризи, перевищивши попередній максимум у 853 особи, встановлений раніше цього місяця.

Каное, як і раніше, можна буде купити в Інтернеті та в інших магазинах. Інше захисне спорядження, таке як рятувальні жилети та термозахист, як і раніше, буде продаватися в магазинах.

"Купівля каное більше буде неможлива в магазинах Decathlon у Кале та Гранд-Синті, неподалік Дюнкерка, з урахуванням нинішнього контексту", - повідомив рітейлер.

Предмети не використовувалися для їхньої початкової спортивної мети, але "можуть бути використані для перетину Ла-Маншу", йдеться у повідомленні. У таких випадках, за твердженням продавця, життя людей опиниться під загрозою.

Раніше у вівторок французька поліція очистила великий табір для мігрантів, в якому проживало близько тисячі людей, які сподівалися дістатися Британії.