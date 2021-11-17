На севере Франции прекращают продажу каноэ, которые мигранты покупают для пересечения Ла-Манша

Магазин спортивного инвентаря Decathlon больше не будет продавать каноэ на севере Франции, чтобы мигранты не пытались использовать их для переправы в Англию через Ла-Манш.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В прошлую пятницу трое мигрантов пропали без вести после попытки пересечь Ла-Манш на каноэ, тогда как в четверг два каноэ были найдены у побережья Кале, а из воды спасли двух человек.

Министерство внутренних дел Британии заявило, что в четверг на небольших лодках прибыло 1185 человек, что является рекордом для текущего миграционного кризиса, превысив предыдущий максимум у 853 человек, установленный ранее в этом месяце.

Каноэ по-прежнему можно будет купить в интернете и других магазинах. Другое защитное снаряжение, такое как спасательные жилеты и термозащита, по-прежнему будет продаваться в магазинах.

"Покупка каноэ больше будет невозможна в магазинах Decathlon в Кале и Гранд-Синте, недалеко от Дюнкерка, с учетом нынешнего контекста", - сообщил ритейлер.

Предметы не использовались для их начальных спортивных целей, но "могут быть использованы для пересечения Ла-Манша", говорится в сообщении. В таких случаях, по утверждению продавца, жизнь людей окажется под угрозой.

Ранее во вторник французская полиция очистила большой лагерь для мигрантов, в котором проживало около тысячи человек, надеявшихся добраться до Британии.