У Польщі заявили про спробу штурму кордону великою групою мігрантів, частині вдалось прорватися
У Польщі повідомили про спробу силового перетину кордону великою групою мігрантів. Це сталося за близько 100 км від КПП "Брузги-Кузьниця", де останніми днями перебувала найбільша група.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Польщі вранці 18 листопада. Сам інцидент стався вночі.
Мігранти спробували перейти кордон біля села Дубичі Церковні, в районі містечка Гайнівка. Повідомляється, що польські прикордонники затримали групу з близька 100 мігрантів.
"Білоруські служби спершу провели підготовку і, найімовірніше, пошкодили паркан. Потім вони примусили мігрантів кидатися камінням у польських військових, щоб відволікти їх, а спроба перетину кордону сталася за кількасот метрів від того місця", - йдеться у повідомленні у Міноборони Польщі.
Białoruskie służby najpierw dokonały rekonesansu. Najprawdopodobniej uszkodziły ogrodzenie. Następnie Białorusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy, by odwrócić ich uwagę. Próba przekroczenia granicy nastąpiła kilkaset metrów dalej.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Там заявили також, що всім процесом "керували солдати білоруського спецназу".
Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów w Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Як випливає з інформації, яку наводить RMF24, у спробі перетину кордону брали участь кількасот людей і затримані - це тільки ті, кому вдалося прорватися через бар'єр.
За даними кореспондента RMF24, у сутичках постраждали кілька людей - чоловік, жінка і троє дітей, їх госпіталізували.
Речниця прикордонників Анна Міхальська розповіла, що у прикордонників кидалися камінням і світили в очі лазерами, а для перетину бар’єру підготували спеціальну кладку. З білоруського боку, за її словами, перебували з десяток військових, було чути вибухи петард і постріли, ймовірно з сигнального пістолета.
Нагадаємо, Польща схвалила законодавство, яке дозволяє негайно видворяти людей, затриманих одразу після нелегального перетину кордону.
Наскільки відомо, на ранок 18 листопада біля КПП "Брузги-Кузниця" продовжує залишатись частина мігрантів з великої групи, що підійшла туди у понеділок, там ніч минула спокійно. Інших мігрантів розселили в опалюваних приміщеннях.
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