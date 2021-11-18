В Польше заявили о попытке штурма границы большой группой мигрантов, части удалось прорваться

В Польше сообщили о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов. Это произошло в около 100 км от КПП "Брузги-Кузьница", где в последние дни находилась самая большая группа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Польши утром 18 ноября. Сам инцидент произошел ночью.

Мигранты попытались перейти границу возле села Дубичи Церковные, в районе города Гайновка. Сообщается, что польские пограничники задержали группу из около 100 мигрантов.

"Белорусские службы сначала провели подготовку и, скорее всего, повредили забор. Затем они заставили мигрантов бросаться камнями в польских военных, чтобы отвлечь их, а попытка пересечения границы произошла в нескольких сотнях метров от того места", - говорится в сообщении в Минобороны Польши.

Białoruskie służby najpierw dokonały rekonesansu. Najprawdopodobniej uszkodziły ogrodzenie. Następnie Białorusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy, by odwrócić ich uwagę. Próba przekroczenia granicy nastąpiła kilkaset metrów dalej. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Там заявили также, что всем процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".

Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów w Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Как следует из информации, которую приводит RMF24, в попытке пересечения границы участвовали несколько сотен человек и задержанные - это только те, кому удалось прорваться через барьер.

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По данным корреспондента RMF24, в столкновениях пострадали несколько человек – мужчина, женщина и трое детей, их госпитализировали. Спикер пограничников Анна Михальская рассказала, что в пограничников бросались камнями и светили в глаза лазерами, а для пересечения барьера подготовили специальные конструкции. С белорусской стороны, по её словам, находились с десяток военных, были слышны взрывы петард и выстрелы, предположительно из сигнального пистолета.

Напомним, Польша одобрила законодательство, позволяющее немедленно выдворять людей, задержанных сразу после нелегального пересечения границы.

Как известно, на утро 18 ноября возле КПП "Брузги-Кузница" продолжала оставаться часть мигрантов из большой группы, подошедшей туда в понедельник, там ночь прошла спокойно. Других мигрантов расселили в отапливаемых помещениях.

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