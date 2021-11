Єврокомісія буде вести технічні перемовини з Білоруссю щодо повернення мігрантів додому

Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

За його словами, перемовини будуть вестися з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції та Білоруссю.

Речник наголосив, що від Білорусі очікують надання доступу для гуманітарної допомоги з-за кордону та забезпечення прихистку для мігрантів, які наразі перебувають в країні.

