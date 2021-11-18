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Єврокомісія буде вести технічні перемовини з Білоруссю щодо повернення мігрантів додому

Четвер, 18 листопада 2021, 10:26

Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

За його словами, перемовини будуть вестися з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції та Білоруссю. 

Речник наголосив, що від Білорусі очікують надання доступу для гуманітарної допомоги з-за кордону та забезпечення прихистку для мігрантів, які наразі перебувають в країні. 

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжує тримати контакт з країнами-членами щодо кризи на кордоні ЄС та Білорусі. Білорусь повинна надати доступ для гуманітарної допомоги і забезпечити прихисток для мігрантів, які перебувають в країні. Єврокомісія буде проводити технічні перемовини з УВКБ ООН, МОМ та Білоруссю щодо репатріацій", - повідомив він у своєму Twitter.  

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Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 17 листопада мала телефонні розмови щодо ситуації на білоруському кордоні з прем’єр-міністрами Латвії, Естонії і Литви, також президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом України Володимиром Зеленським, у розмові з останнім йшлося також про енергетичні питання

Нагадаємо, також напередодні Єврокомісія оголосила про надання 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі. 

Наскільки відомо, на ранок 18 листопада біля КПП "Брузги-Кузниця" продовжує залишатись частина мігрантів з великої групи, що підійшла туди у понеділок. Інших розселили в опалюваних приміщеннях. 

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