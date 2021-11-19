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В МЗС відреагували на погіршення стану ув’язненого Саакашвілі

П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:13

Міністерство закордонних справ України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар МЗС оприлюднило 19 листопада. 

В МЗС зазначили, що стурбовані звістками про погіршення стану здоров’я Саакашвілі, який перебуває у лікарні пенітенціарного закладу № 18 у Глдані в Грузії. 

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"Українська сторона поновлює звернення до грузинської влади забезпечити Міхеїла Саакашвілі належною медичною опікою, зокрема перевести його в багатопрофільний медичний заклад для надання невідкладної допомоги. Дипломати посольства України в Грузії очікують на погодження їхнього запиту, аби сьогодні відвідати Міхеїла Саакашвілі, взаємодіють із адвокатами і правозахисниками, підтримують регулярний зв'язок із родичами", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.

Раніше група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії після медичного огляду Саакашвілі заявила, що його стан здоров’я критичний за багатьма життєвими показниками.

Лікарі рекомендували госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 

Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні

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Грузія
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