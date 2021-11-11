У Грузії показали відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню, і заявили про "напад"

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Служба опублікувала відео інциденту на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо відеоматеріали, на яких відображено розміщення Міхеїла Саакашвілі, ув'язненого в ЛПУ № 18 для обвинувачених та засуджених, його приміщення до палати і той факт, що Саакашвілі здійснив фізичний напад на персонал та пошкодив медичне обладнання", - йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити, як Саакашвілі силою витягають із машини швидкої допомоги, яка привезла його із СІЗО до лікарні.

Четверо чоловіків несуть Саакашвілі за руки та ноги, їх супроводжують ще кілька людей. Саакашвілі заносять у ліфт, а потім несуть коридорами до палати і тільки там відпускають.

При цьому на кадрах не видно, щоб Саакашвілі нападав на когось, як написано в заяві служби.

У палаті Саакашвілі скидає з тумбочки медичний прилад, а також лається з двома чоловіками. Однак ніяких фізичних сутичок між ними не відбувається.

Відео датується 8 листопада, саме того дня стало відомо, що Саакашвілі перевезли до лікарні.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини задовольнив клопотання адвокатів Міхеїла Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Наступного дня пролунала ціла низка заяв західних дипломатів з аналогічними вимогами на адресу Тбілісі.

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