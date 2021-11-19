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У Держдепі США закликали Грузію до справедливого поводження з Саакашвілі

П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:08

Державний департамент США закликав владу Грузії допускати ув’язненого колишнього президента Михеїла Саакашвілі на всі засідання суду у його справі і поводитися з ним справедливо.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві речника Держдепу Неда Прайса, повідомляє "Європейська правда".

"Ми наполегливо закликаємо уряд Грузії ставитись до Саакашвілі справедливо та гідно, а також дослухатися до рекомендацій Народного захисника щодо належного поводження", - заявив Прайс. 

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Він зазначив, що США також наполегливо закликають уряд Грузії забезпечити Саакашвілі можливість бути присутнім на всіх судових слуханнях щодо його незакінчених кримінальних справ. 

"Саакашвілі має право на справедливий судовий розгляд, який включає можливість особисто бути присутнім на судових засіданнях, якщо він попросить про це", - наголосив Прайс.

Нагадаємо, експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі перевели у реанімацію 18 листопада після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.

Раніше група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії після медичного огляду Саакашвілі заявила, що його стан здоров’я критичний за багатьма життєвими показниками.

Лікарі рекомендували госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування.

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Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 

Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюpемнiй лікарні

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США Саакашвілі Грузія
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