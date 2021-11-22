Лукашенко пообіцяв переговори з Тихановською після Путіна з Навальним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не має наміру вести переговори з лідером опозиції Світланою Тихановською.

Такий висновок можна зробити з його слів під час інтерв'ю ВВС, повідомлять "Європейська правда".

"Я можу паралель провести. Ось як тільки Путін із Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою почну вести переговори", — сказав Лукашенко, додавши, що "Навальний — це продажна людина і Путін із ним ніколи не сяде за стіл переговорів".

Він також заявив, що не має наміру вести переговори з лідерами білоруської опозиції, назвавши їх "зрадниками".

"Є утікачі, є зрадники, які сидять у Литві, Польщі та у вас (у Великій Британії, - ред.). Нещодавно в Литві озвучили цифри: близько 400 тисяч євро обходиться утримання однієї з тих, хто втікає в Литві. Це не опозиція, це зрадники. З ними ми ніякого діалогу і жодних переговорів не вестимемо", — заявив Лукашенко.

Тихановська у понеділок під час пресконференції у Відні за результатами міжнародної конференції по Білорусі заявила, що Заходу слід вести діалог лише з білоруським народом та утриматися від будь-яких контактів із режимом Лукашенка, допоки у країні не припиняться репресії та не будуть звільнені усі політв’язнів.

"Йому просто не можна довіряти. Його не можна перевиховати. Досвід показує, що спрацьовує лише тиск. І ціллю такого тиску має бути діалог між білорусами", - заявила Тихановська.

Як відомо, після виборів 2020 року Тихановська залишила Білорусь і отримала притулок у Литві.