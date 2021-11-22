Канцлер Австрії: причетні до міграційної кризи у Білорусі відповідатимуть за свої дії

Канцлер Австрії Александер Шалленберг заявив, що відповідальні за порушення прав людини в Білорусі рано чи пізно будуть відповідати за свої дії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції у Відні за підсумками Міжнародної конференції щодо Білорусі.

"Для нас дуже важливо, що ми хочемо продовжити боротьбу з безкарністю. Виконавці тяжких порушень прав людини повинні знати, що одного дня, рано чи пізно, вони відповідатимуть за свої дії. У ситуації з Білоруссю не буде безкарності", - сказав Шалленберг.

За його словами, ЄС має діяти рішуче, щоб не створювати таких прецедентів у майбутньому.

"Ми бачили схожу ситуацію минулої весни на кордоні Туреччини та Греції. Треба відверто говорити, що сьогоднішня ситуація не унікальна. І те, яки реагуватимемо зараз, може створити прецедент і надішле сигнал третім країнам, що "так, ви можете шантажувати ЄС". Тому я вважаю, що ми повинні чітко і спільно реагувати, і у нас є юридичні підстави допомогти Польщі", - сказав канцлер.

"Я не розумію, чому литовські чи польські платники податків мають нести весь тягар із захисту нашого спільного зовнішнього кордону. Тому я виступаю за допомогу цим країнам", - додав він.

Раніше глава МЗС Естонії заявила, що новий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі може набути чинності наприкінці листопада.

За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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