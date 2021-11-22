Лукашенко пообещал переговоры с Тихановской после Путина с Навальным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не собирается вести переговоры с лидером оппозиции Светланой Тихановской.

Такой вывод можно сделать из его слов во время интервью ВВС, сообщат "Европейская правда".

"Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры", — сказал Лукашенко, добавив, что "Навальный — это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что не намерен вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, назвав их "предателями".

"Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше и у вас (в Великобритании, - ред.). Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем", — заявил Лукашенко.

Тихановская в понедельник во время пресс-конференции в Вене по результатам международной конференции по Беларуси заявила, что Западу следует вести диалог только с белорусским народом и воздержаться от каких-либо контактов с режимом Лукашенко, пока в стране не прекратятся репрессии и не будут освобождены все политзаключенные.

"Ему просто нельзя доверять. Его нельзя перевоспитать. Опыт показывает, что срабатывает только давление. И целью такого давления должен быть диалог между белорусами", - заявила Тихановская.

Как известно, после выборов 2020 года Тихановская покинула Беларусь и получила убежище в Литве.