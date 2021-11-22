З початку року до Німеччини з Білорусі в’їхали понад 10 тисяч нелегалів

Федеральна поліція Німеччини з початку поточного року виявила 10 128 нелегальних мігрантів, які в'їхали з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

При цьому за перші три тижні листопада зареєстровано 2287 випадків нелегального в'їзду мігрантів, які прибули з Білорусі, повідомила президія федеральної поліції в Потсдамі.

За даними відомства, за період із січня по липень до Німеччини через Білорусь в'їхали загалом 26 нелегальних мігрантів, у серпні - 474, у вересні - 1903, у жовтні - 5285. При цьому епіцентром, як і раніше, є німецько-польський кордон, на якому із серпня спостерігається "високий міграційний тиск. Нормалізація ситуації "наразі не передбачається", зазначила поліція.

Німецько-польський кордон є внутрішнім кордоном Шенгенської зони, його можна перейти у будь-який час та будь-якій точці. На тлі конфлікту з Мінськом та збільшення потоку нелегалів федеральна поліція посилила заходи контролю у прикордонних районах.

Збільшений потік мігрантів з країн Близького Сходу до країн Євросоюзу спостерігається з травня 2021 року. Найважча ситуація у Польщі, Латвії та Литві, на територію яких через Білорусь намагаються проникнути мігранти. Європейські лідери звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у гібридній атаці на Євросоюз у якості помсти за введені проти Мінська санкції.

Лукашенко вимагає, щоб нелегальних мігрантів у Білорусі прийняла Німеччина. 22 листопада Берлін відповів відмовою. ЄС готує п'ятий пакет санкцій щодо білоруського керівництва та тих, хто несе відповідальність за доставку біженців із близькосхідних країн до Мінська.