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Берлін відхилив пропозицію Лукашенка прийняти 2000 мігрантів

Понеділок, 22 листопада 2021, 17:26

Берлін не приймає пропозицію Білорусі щодо прийняття Німеччиною 2000 мігрантів, які зараз перебувають на білоруській території.

Про це заявив речник німецького уряду, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ідея створення гуманітарного коридору до Німеччини для 2000 мігрантів не є рішенням, прийнятним для Німеччини чи ЄС", - сказав речник.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Німеччина повинна прийняти 2000 біженців, пише Spiegel.

"Я чекаю відповіді ЄС на питання про 2000 біженців", – сказав Лукашенко на зустрічі з губернатором прикордонної з Польщею Гродненської області. Він попросив ЄС, і особливо Німеччину, "забрати цих людей у нас".

Нагадаємо, після переговорів канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини, у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що технічні перемовини з представниками влади Білорусі не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

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Білорусь шантаж мігрантами
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