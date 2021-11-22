С начала года в Германию из Беларуси въехали более 10 тысяч нелегалов

Федеральная полиция Германии с начала текущего года обнаружила 10 128 нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

При этом за первые три недели ноября зарегистрировано 2287 случаев нелегального въезда прибывших из Беларуси мигрантов, сообщил президиум федеральной полиции в Потсдаме.

По данным ведомства, за период с января по июль в Германию через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе - 474, в сентябре - 1903, в октябре - 5285. При этом эпицентром по-прежнему является немецко-польская граница , на которой с августа наблюдается "высокое миграционное давление". Нормализация ситуации "пока не предвидится", отметила полиция.

Немецко-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны, ее можно перейти в любое время и в любой точке. На фоне конфликта с Минском и увеличения нелегалов федеральная полиция усилила меры контроля в приграничных районах.

Увеличенный поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Самая тяжелая ситуация в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Белоруссию пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в качестве мести за введенные против Минска санкции.

Лукашенко требует, чтобы нелегальных мигрантов в Белоруссии приняла Германия. 22 ноября Берлин ответил отказом. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского руководства и тех, кто несет ответственность за доставку беженцев из ближневосточных стран в Минск.