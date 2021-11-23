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Єврокомісія виділить 3,5 млн євро на добровільне повернення мігрантів з Білорусі

Вівторок, 23 листопада 2021, 18:44

Єврокомісія обіцяє виділити до 3,5 млн євро на репатріацію мігрантів, які перебувають на території Білорусі.

Про це заявила у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Вона оцінила зусилля окремих країн у поверненні своїх громадян додому, зокрема, дії Іраку.

"Але багато мігрантів опинилися в пастці, і ми працюватимемо з агентствами ООН, щоб сприяти їхньому поверненню додому. Ми мобілізуємо до 3,5 мільйонів євро на підтримку добровільного повернення з Білорусі. І наші зусилля і ця роз’яснювальна робота триватимуть" - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила на необхідності спільного захисту зовнішніх кордонів ЄС.

"Зараз ми докладаємо значних зусиль. У новому європейському бюджеті на управління кордонами передбачено 6,4 млрд євро. Наприклад, ми фінансуємо технологію електронного спостереження, патрульні машини, обладнання для прикордонної служби та будівництво пунктів пропуску, а також супутникову зйомку та критичну інфраструктуру" - заявила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала втричі збільшити матеріальну допомогу Литві, Латвії і Польщі у світлі триваючої міграційної кризи.

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шантаж мігрантами
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