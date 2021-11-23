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Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на добровольный возврат мигрантов из Беларуси

Вторник, 23 ноября 2021, 18:44

Еврокомиссия обещает выделить до 3,5 млн евро на репатриацию находящихся на территории Беларуси мигрантов.

Об этом заявила в Европарламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Она оценила усилия отдельных стран по возвращению своих граждан домой, в частности, действия Ирака.

"Но многие мигранты оказались в ловушке, и мы будем работать с агентствами ООН, чтобы способствовать их возвращению домой. Мы мобилизуем до 3,5 миллиона евро в поддержку добровольного возвращения из Беларуси. И наши усилия и эта разъяснительная работа будут продолжаться", - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила необходимость совместной защиты внешних границ ЕС.

"Сейчас мы прилагаем значительные усилия. В новом европейском бюджете на управление границами предусмотрено 6,4 млрд. евро. К примеру, мы финансируем технологию электронного наблюдения, патрульные машины, оборудование для пограничной службы и строительство пунктов пропуска, а также спутниковую съемку и критическую инфраструктуру" - заявила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила втрое увеличить материальную помощь Литве, Латвии и Польше в свете продолжающегося миграционного кризиса.

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