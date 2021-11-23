Єврокомісія пропонує потроїти допомогу Литві, Латвії і Польщі через ситуацію на кордонах

Єврокомісія запропонувала втричі збільшити матеріальну допомогу Литві, Латвії і Польщі у світлі триваючої міграційної кризи.

Про це заявила у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Щороку ми витрачаємо близько 1 мільярда євро на Frontex. І сьогодні Комісія вирішила піти ще далі. Ми пропонуємо потроїти кошти, які нині виділяються на Литву, Латвію та Польщу. Цей пакет заходів безпеки розроблений для подолання поточної надзвичайної ситуації та підкреслення нашої солідарності з державами-членами на передовій" - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що держави-члени, які стикаються з гібридною атакою Білорусі, повинні мати можливість ефективно реагувати на надзвичайну ситуацію.

"У той же час вони повинні повністю поважати основні права та міжнародні зобов'язання. Обидва моменти є вирішальними, і ми повинні знайти спосіб їх узгодити. Тому ми працюємо над пропозицією щодо тимчасових надзвичайних заходів у сфері надання притулку та повернення на основі статті 78(3) Договору" - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, останні дії режиму Лукашенка та його прихильників є рішучою спробою створити тривалу і затяжну кризу.

"ЄС не визнає цей режим, який жорстоко репресує власний народ. Їхні дії є частиною спільних зусиль з дестабілізації Європейського Союзу та нашого сусідства. Зокрема, це стосується України та Молдови. Ці дії становлять реальну і нинішню загрозу безпеці нашого Союзу. Ці дії виходять за межі Білорусі. Вони перевіряють нашу рішучість і єдність. Але Європейський Союз має волю, єдність і рішучість протистояти цій та майбутнім кризам" - наголосила фон дер Ляєн.

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