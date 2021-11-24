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Прем’єр Грузії не бачить підстав для прямих контактів з керівництвом Росії

Середа, 24 листопада 2021, 09:03

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що для прямих контактів з керівництвом Росії поки немає умов.

Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному мовнику, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Він зазначив, що Росія не поважає суверенітет Грузії, її цілісність та продовжує окупацію грузинських територій, і саме це є головним бар'єром у відносинах.

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"Вам відомо, що ми маємо формат женевських переговорів. Ми не маємо прямого контакту з політичних питань. Єдиний контакт – це формат Абашидзе-Карасіна, який стосується лише торговельно-економічних та культурних відносин. 

Я думаю, що для таких прямих контактів, для спроб їх організації потрібна хороша підготовка та осмислення. Це має бути зустріч, орієнтована на результат, а не зустріч заради зустрічі", – сказав Гарібашвілі.

У контексті можливості проведення зустрічі з керівництвом РФ він зазначив, що кожна країна має виходити зі своїх національних інтересів, у тому числі Грузія.

"Загалом ми всі добре розуміємо, що нормальна держава діє і має діяти, виходячи зі своїх національних інтересів. Звісно, ​​ми маємо свої інтереси, а в інших держав, у тому числі й сусідів, – свої. Тож думаю, що така зустріч потребує хорошої підготовки", – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, глава правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе у серпні заявив, що не бачить можливості для початку обговорення питання про відновлення дипломатичних відносин з Росією.

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