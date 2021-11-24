Премьер Грузии не видит оснований для прямых контактов с руководством России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что для прямых контактов с руководством России пока нет условий.

Об этом он сказал в интервью Общественному вещателю, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Он отметил, что Россия не уважает суверенитет Грузии, ее целостность и продолжает оккупацию грузинских территорий, и именно это главный барьер в отношениях.

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"Вам известно, что у нас есть формат женевских переговоров. У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт – это формат Абашидзе-Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений.

Я думаю, что для таких прямых контактов, для их организации нужна хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не на встречу ради встречи", – сказал Гарибашвили.

В контексте возможности проведения встречи с руководством РФ он отметил, что каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, включая Грузию.

"В общем, мы все хорошо понимаем, что нормальное государство действует и должно действовать, исходя из своих национальных интересов. Конечно, мы имеем свои интересы, а у других государств, в том числе и соседей, – свои. Поэтому думаю, что такая встреча нуждается в хорошей подготовке", – сказал Гарибашвили.

Напомним, глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в августе заявил, что не видит возможности для начала обсуждения вопроса о возобновлении дипломатических отношений с Россией.