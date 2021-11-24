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США запровадять вимогу про вакцинацію для всіх іноземців, які в'їжджають в країну

Середа, 24 листопада 2021, 15:26

З 22 січня Сполучені Штати вимагатимуть, щоб усі без винятку іноземці, які в'їжджають до країни, були вакциновані від COVID-19.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Вимога вакцинації вже діє з 8 листопада для іноземців, які подорожують з метою туризму та з інших причин, які не вважаються необхідними.

З січня це правило поширюватиметься на такі категорії, як водії вантажівок, представники уряду та служби реагування на надзвичайні ситуації, що перетинають сухопутні кордони США або водні кордони.

Правила стосуються негромадян США. Американські громадяни та люди з посвідкою на проживання можуть, як і раніше, в'їжджати до США незалежно від їхнього статусу вакцинації.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, близько 47 мільйонів дорослих у США залишаються нещепленими.

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