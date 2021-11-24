США введут требование о вакцинации для всех иностранцев, въезжающих в страну

С 22 января Соединенные Штаты будут требовать, чтобы все без исключения иностранцы, въезжающие в страну, были вакцинированы от COVID-19.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Требование о вакцинации уже действует с 8 ноября для иностранцев, путешествующих с целью туризма и по другим причинам, которые не считаются необходимыми.

С января это правило будет распространяться на такие категории, как водители грузовиков, представители правительства и службы реагирования на чрезвычайные ситуации, пересекающие сухопутные границы США.

Правила относятся к негражданам США. Американские граждане и люди с видом на жительство могут по-прежнему въезжать в США независимо от их статуса вакцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 47 миллионов взрослых в США остаются непривитыми.

Читайте также: "Весна придет – колоться будем". Почему ЕС может добавить ограничений для поездок из Украины